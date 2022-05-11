الوطني للكرة الشاطئية يُنهي استعداداته للمشاركة ببطولة غرب آسيا الثانية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يُغادر وفد المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية غزة غداً إلى العاصمة المصرية القاهرة ومنها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا.

وكان المنتخب أنهى تدريباته أمس على ملعب نماء الترابي المخصص للعبة، قبل أن يجتمع اتحاد الكرة مع الوفد في مقره ويحثه على تقديم أفضل ما لديه من أجل العودة بنتيجة مشرفة ومركز يليق بسمعة اللعبة في فلسطين.

ويضم الوفد: 15 فرداً هم: صلاح أبو العطا (رئيساً)، وعماد هاشم (مديراً فنياً)، وطلعت النمس (مدرباً لحراس المرمى)، وباسل عوكل (إدارياً)، ورامي الجوجو (معالجاً)، واللاعبين فادي جابر، وأحمد عفانة، وفادي العراوي، وميسرة البواب، ومؤمن البواب، ومحمد السدودي، ومحمد حسان، وناجي النحال، وعلاء عطية، ومحمد أبو ريالة، ومحمود النيرب، وحازم شكشك.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 16 إلى 21 من شهر مايو الجاري، حيث يلعب فدائي الشواطئ في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه السعودية والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات ‏الإمارات و‏الكويت و‏لبنان و‏عمان، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور نصف النهائي.

وتُعتبر مشاركة فدائي الشواطئ الأولى العام الحالي، بعد غياب عامين بسبب انتشار جائحة كورونا، المنتخب استحقاقات هامة في المرحلة المقبلة، كأس العرب في أكتوبر المقبل بالسعودية أيضا.

وتُعول الجماهير الفلسطينية على منتخب الشاطئية، لتحقيق إنجاز جديد كما تعودت عليه في السابق، حيث حصد قبل ذلك عدة ألقاب أبرزها الميدالية البرونزية مرتين، في بطولة كأس اسيا، وبطولة غرب اسيا.