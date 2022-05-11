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تفاصيل الخبر
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آخر تقرير صحفي مرئي للصحافية شيرين أبو عاقلة
11 مايو 2022 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
https://www.facebook.com/24palonline/videos/504070408114560
المصدر / فلسطين اون لاين
#جنين
#الاحتلال الإسرائيلي
#شيرين أبو عاقلة
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