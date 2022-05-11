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بالفيديو آخر تقرير صحفي مرئي للصحافية شيرين أبو عاقلة

11 مايو 2022 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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المصدر / فلسطين اون لاين
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#جنين #الاحتلال الإسرائيلي #شيرين أبو عاقلة

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