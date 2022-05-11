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أسعار الدجاج واللحوم والخضار بغزة اليوم الأربعاء

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أسعار الدجاج واللحوم والخضار بغزة اليوم الأربعاء

11 مايو 2022 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
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خضراوات في أسواق غزة

جاءت أسعار الدجاج واللحوم والخضراوات في أسواق غزة، وفقا لتحديث قائمة وزارة الزرعة، على النحو الآتي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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