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أسعار الدجاج واللحوم والخضار بغزة اليوم الأربعاء
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أسعار الدجاج واللحوم والخضار بغزة اليوم الأربعاء
11 مايو 2022 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
خضراوات في أسواق غزة
جاءت أسعار الدجاج واللحوم والخضراوات في أسواق غزة، وفقا لتحديث قائمة وزارة الزرعة، على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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