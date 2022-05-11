الرشق يدين استهداف الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة

أدان عزت الرشق عضو المكتب السياسي ورئيس المكتب الإعلامي لحركة "حماس" بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، وعدَّ ما حصل "جريمة صهيونية بشعة، وإعداما ميدانيا عن سبق الإصرار".

‏وقال الرشق في بيان مقتضب صباح اليوم الأربعاء: إن هذه الجريمة تؤكد مجدداً أن الاحتلال القائم على الأكاذيب والأساطير المزيفة يستهدف الحقيقة، ويحاول إخفاء جرائمه، ويمارس القتل العمد بحق شعبنا وبحق الصحفيين".

وأضاف: إن "دماء أبو عاقلة ستكون لعنة على الاحتلال، وسيواصل إعلاميو شعبنا دورهم في كشف حقيقة الاحتلال وجرائمه، ولن تثنيهم جرائم الاحتلال عن مواصلة دورهم الوطني ورسالتهم الإنسانية النبيلة".

‏ وتقدم الرشق بخالص التعازي لعائلة شيرين أبو عاقلة ولشبكة الجزيرة وللشعب الفلسطيني، سائلا الله تعالى الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي، والسلامة لكل الصحفيين الأبطال.

واستشهدت مراسلة قناة "الجزيرة" أبو عاقلة، صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن أبو عاقلة أصيبت برصاص حي في منطقة الرأس، مشيرة إلى أن وضعها الصحي كان حرجا للغاية، قبل استشهادها.





المصدر / فلسطين أون لاين