بدران: خطوات الاحتلال تجاه القدس وشعبنا ستشعل الصراع

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران،إن خطوات الاحتلال تجاه القدس وأبناء شعبنا الفلسطيني أو توجهه لاغتيال قيادات المقاومة ستشعل الصراع.

وأضاف بدران خلال مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر، أن تهديدات الاحتلال للحركة باغتيال قادتها لا تخيفها، لكن تأخذها بمنتهى الجدية، مؤكدا أن المقاومة ستبقى جاهزة دائما للدفاع عن شعبها الفلسطيني.

وتابع أن رسالة حماس للاحتلال ولكل الأطراف أن عليها أن تدرك أن يد المقاومة ليست قصيرة وليست عاجزة وليست لقمة سائغة، وهي جاهزة للدفاع عن شعبنا في كل أماكن وجوده.

وفي الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس، أوضح أن المعركة درس للاحتلال، وهي مرحلة مفصلية في الصراع معه، لافتا إلى أن المعركة كانت حاضرة في حسابات العدو في أثناء اعتداءاته في المسجد الأقصى.

ونوه بدران بأن الاحتلال فشل فشلا ذريعا في توجيه ضربة للمقاومة، وواهم إن ظن أنه سيوجه ضربة استراتيجية لقطاع غزة، قائلا: إن ارتكب الاحتلال حماقة من هذا النوع عليه تحمل المسؤولية كاملة.

وعلى صعيد هدم الاحتلال المنازل الفلسطينية، قال بدران إن هدم منزل عائلة الرجبي في سلوان جزء من جرائم الاحتلال المستمرة ضد شعبنا، إلى جانب هدم منازل المقاومين، مشير إلى أن أصل المشكلة هو وجود الاحتلال على أرضنا، وجرائمه تعطينا دافعا للدفاع عن أنفسنا وشعبنا ومقدراتنا.

وتقوم قوات الاحتلال بعمليات هدم للمنازل الفلسطينية في القدس المحتلة والضفة الغربية، وفق خطط ممنهجة، لتهويد المناطق الفلسطينية وتهجير أهلها منها.

المصدر / فلسطين أون لاين