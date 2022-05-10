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واتساب يسابق الزمن.. إطلاق خصائص جديدة انتظرها الملايين قريباً

10 مايو 2022 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
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في محاولة منه لكسب أكبر عدد من المستخدمين، أطلق تطبيق التراسل الفوري "واتساب" 3 تحديثات جديدة.

فقد أوفى التطبيق الأخضر بوعده الذي قطعه الشهر الماضي وأعلنت عنه شركة ميتا بأن هذه الميزات ستظهر قريباً.

وتتضمن التحديثات الثلاثة خدمات استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل، وإمكانية مشاركة الملفات الضخمة لما يصل حجمه إلى 2 غيغابايت، ومضاعفة الحجم الأقصى للمحادثات الجماعية من 256 إلى 500 مشارك.

وأتت هذه التطورات في وقت تحتدم فيه المنافسة بين مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أكبر عدد من المستخدمين فيما بينهم.

كما ستتيح ميزة استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل في واتساب لمستخدمي التطبيق التفاعل بطريقة أسرع من العادية، خصوصا أنها خدمة موجودة على تطبيقات أخرى مثل "ماسنجر" و"سلاك" و"تليغرام".

يشار إلى أن تطبيق "تليغرام" يعد المنافس الأقرب لـ"واتساب"، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 500 مليون مستخدم نشط.

يذكر أن واتساب كان أضاف الشهر الماضي ميزة جديدة سمحت لمستخدميه بزيادة عدد الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية من ٨ أشخاص إلى 32 مشتركاً.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#واتساب #تقنية

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