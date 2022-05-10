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العامودي: عمداء الأسرى يمثلون قصة المقاومة والكفاح الفلسطيني

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العامودي: عمداء الأسرى يمثلون قصة المقاومة والكفاح الفلسطيني

10 مايو 2022 . الساعة 21:51 بتوقيت القدس
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أكد علي العامودي، عضو قيادة إقليم قطاع غزة في حركة "حماس"، أن عمداء الأسرى هم عمداء ثورتنا ومقاومتنا وهم يمثلون قصة المقاومة والكفاح الفلسطيني.

وخلال تصريحات صحفية لبرنامج "موعد مع الحرية" عبر قناة الأقصى الفضائية، وجه العامودي التعازي إلى الأسير كريم يونس بوفاة أمه الحاجة صبحية.

وقال: "كانت مثالًا للمرأة الفلسطينية المقاتلة والمعتزة بأبنائها، والاحتلال الصهيوني تمسك بعدم إطلاق سراح الأسرى وعمدائهم لاستشعاره بدورهم وتميزهم في النضال الفلسطيني".

وأضاف: "عمداء الأسرى هم مدرسة تتعلم منها الأجيال التمسك بالوطن وبالوحدة الوطنية حول خيارات شعبنا وعلى رأسها المقاومة".

وتابع: "رسالتنا لأسرانا وخاصة العمداء منهم، أنتم قمتم بدوركم والآن دورنا ودور المقاومة وشعبنا أن يحرركم ونحن على ثقة بأن يوم الحرية بات قريبا".

وشدد على أن الإعلام الفلسطيني متجند خلف القضايا الوطنية الأساسية وعلى رأسها قضية الأسرى ويهتم بكل تفاصيلها.

وختم حديثه بالقول: "كلي أمل أن نغطي ونتابع قريباً عبر الشاشات لحظات الحرية لأسرانا وأسيراتنا".

المصدر / فلسطين اون لاين
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#حماس #الأسرى #علي العامودي

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