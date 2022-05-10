مشاهد جديدة لمنفذي عملية "إلعاد" في "تل أبيب"

نشرت وسائل إعلام الاحتلال مشاهد جديدة تظهر تنقل منفذي عملية "إلعاد" البطولية والتي قتل فيها 3 مستوطنين.

وأعلن الاحتلال عن مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن مزدوجة في بلدة "العاد" إلى الشرق من "تل أبيب" فيما أصيب 4 بجراح مختلفة.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن فلسطينييْن يحملان البلطات والسكاكين هاجما مارة في شارع "جفريئيل" في البلدة خلال اكتظاظ الشارع في ذروة عيد "الاستقلال" فقتلا شخصاً في المكان.

في حين واصل الاثنان سيرهما ووصلا إلى حديقة عامة فهاجما إسرائيليين في الأربعينات من العمر وأجهزا عليهما في المكان ، كما هاجم الاثنان 4 إسرائيليين آخرين فأصيب أحدهما بجراح بالغة وآخر خطيرة وثالث متوسطة، أما الرابع فأصيب بجراح طفيفة.

ونقلت القناة عن شهود عيان قولهم بأن المهاجمين استخدموا البلطات في العملية وأن مشاهد العملية صادمة للغاية.

فيما يلي المشاهد وتفاصيلها:

المصدر / فلسطين اون لاين