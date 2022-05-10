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"مضرب عن الطعام".. الاحتلال ينقل الأسير عواودة إلى مستشفى "أساف هروفيه"

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"مضرب عن الطعام".. الاحتلال ينقل الأسير عواودة إلى مستشفى "أساف هروفيه"

10 مايو 2022 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
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نقلت إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 69 يوما إلى مستشفى "أساف هروفيه" وقرروا إبقاءه فيه.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن عواودة يعاني من ضعف شديد وجفاف، ومشكلة في أعصاب العينين، وأعصاب الأطراف، ما يعتبر مؤشرا خطيرا.

وكانت عائلة المعتقل عواودة طالبت بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة ابنها الذي يصارع الموت من أجل الحرية.

وعواودة أب لأربع طفلات، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا عدة مرات.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#الاحتلال الإسرائيلي #خليل عواودة

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