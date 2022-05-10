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حماس: هدم بناية "الرّجبي" في سلوان جريمة تفضح سادية الاحتلال

10 مايو 2022 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
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أكدت حركة حماس، أن هدم بناية عائلة الرّجبي في سلوان جريمة تفضح سادية الاحتلال وتضع العالم أمام مسؤولياته

وقالت الحركة في تصريح صحفي لها: إنَّ هدم الاحتلال بناية عائلة الرَّجبي في سلوان بمدينة القدس المحتلة، جريمة تهجير قسري مُمنهج، تكشف حجم سادية الاحتلال وعنصريته وإرهابه ضدَّ شعبنا وأرضه ومقدساته.

وأشارت إلى أن عملية الهدم محاولة لتفريغ مدينة القدس من أهلها، وتنفيذ مخططات التهويد للمدينة المقدسة، واستغلال للصَّمت والتقاعس الدّولي الذي يتحمل مسؤولية تاريخية عن ذلك.

وأكدت أنَّ هدم البناية السكّانية، وتهجير أكثر من 40 مواطناً مقدسياً، بينهم أطفال ونساء ومرضى وكبار السن، عن أرضهم وممتلكاتهم يعدُّ جريمة ضد الإنسانية، تتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

وأضافت: في الوقت ذاته، لن يفلح هذا التصعيد الصهيوني المحموم ضد أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في تغيير معالم القدس التاريخية، فشعبنا وشبابنا صاحب الإرادة والعزيمة الصلبة سيقف بالمرصاد للاحتلال ولقطعان مستوطنيه، ولن يسمح بتلك المخططات الاحتلالية التهويدية أن تمرّ، مهما كانت التضحيات.

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#حماس #القدس المحتلة

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