في مقدمتها تحذير "الضيف" .. يوميات كتائب القسام في معركة "سيف القدس"

2021/05/04 قائد أركان القسام محمد الضيف يوجه التحذير الأخير للاحتلال بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في القدس الشيخ جراح فإنه سيدفع الثمن غالياً.

2021/05/10 بعد تحذير القائد الضيف.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

2021/05/11 رداً على استهداف البيوت الآمنة.. كتائب القسام توجه ضربات صاروخية كبيرة لمدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين بعشرات الصواريخ.

2021/05/12 رداً على استهداف الأبراج المدنية.. كتائب القسام توجه الضربة الأكبر لـ (تل أبيب) وضواحيها ب130 صاروخاً ثقيلاً من طراز العطار.

2021/05/12 استشهاد القائد القسامي باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين خلال عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات المقاومة

2021/05/12 كتائب القسام توجه ضربةً صاروخيةً كبيرة ب100 صاروخ لبئر السبع المحتلة رداً على استئناف العدو لقصف الأبراج المدنية

2021/05/12 كتائب القسام توجه ضربةً صاروخيةً كبيرة إلى منطقة (تل أبيب) ومطار "بن غوريون" ب110 صواريخ رداً على استئناف استهداف الأبراج السكنية

2021/05/12 كتائب القسام تستهدف ديمونا وأسدود وحقل صهاريج "كاتسا" برشقات صاروخية كبيرة

2021/05/12 كتائب القسام تقصف عسقلان ونتيفوت وسديروت ب200 صاروخ رداً على قصف برج الشروق وكردٍ أولي على اغتيال ثلة من قادة القسام

2021/05/12 كتائب القسام تستهدف بطائرة "شهاب" الانتحارية محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة.

2021/05/12 كتائب القسام تدمر جيباً عسكرياً صهيونياً بصاروخ موجه شمال قطاع غزة وأسفر الهجوم عن مقتل جنديين وإصابة آخرين بجراح

2021/05/13 كتائب القسام تقصف (تل أبيب) والقدس وبئر السبع والقواعد العسكرية تل نوف ونيفاتيم وحتسريم ومواقع أخرى برشقات صاروخية رداً استمرار قصف المنشآت المدنية.

2021/05/13 كتائب القسام تقصف مطار "رامون" جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ عياش 250 ذو القوة التدميرية الأكبر.

2021/05/13 كتائب القسام نفذت عدة هجمات ضد التحشدات والأهداف الصهيونية عبر طائراتٍ مسيرةٍ انتحارية.

2021/05/13 كتائب القسام تقصف مغتصبة "نيرعوز" و مواقع يفتاح وكفار عزة ومفلاسيم بقذائف هاون من العيار الثقيل وتقصف التحشدات وبطاريات المدفعية بصواريخ Q20.

2021/05/13 كتائب القسام توجه ضربة صاروخية كبيرة لمدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين بأكثر من 90 صاروخاً رداً على استمرار العدو باستهداف المنازل المدنية الآمنة وقتل الأطفال والنساء.

2021/05/13 أبو عبيدة يؤكد في خطاب بأن مراكمة القوة هي لأجل شعبنا وأرضنا ومقدساتنا ويشيد بتكاتف شعبنا في كل الساحات، مشدداً على أن قصف (تل أبيب) وما قبلها وبعدها أسهل على القسام من شربة الماء.

2021/05/14 كتائب القسام تقصف عسقلان وأسدود وبئر السبع و"نتيفوت" و"كريات ملاخي" وقاعدة "حتسريم" و"سديروت" بعدد من الرشقات الصاروخية

2021/05/14 كتائب القسام توجه ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لعسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية.

2021/05/14 كتائب القسام تستهدف مصنع الكيماويات في نير عوز بطائرة شهاب الانتحارية.

2021/05/15 كتائب القسام تقصف بئر السبع وأسدود ومغتصبة "موديعين" برشقات صاروخية انتقاماً لشهداء الضفة ورداً على استهداف المدنيين بالقطاع

2021/05/15 كتائب القسام تستهدف تجمعاً للجنود في موقع كيسوفيم العسكري بطائرة شهاب الانتحارية وبقذائف الهاون.

2021/05/15 كتائب القسام توجه ضربات صاروخيةً لـ (تل أبيب) بعشرات الصواريخ رداً على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.

2021/05/16 بعد رفع حظر التجول عن (تل أبيب).. كتائب القسام توجه ضربةً صاروخيةً بعشرات الصواريخ لـ (تل أبيب) وضواحيها وبالتزامن توجه ضربةً صاروخيةً كبيرةً لأسدود المحتلة رداً على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة

2021/05/16 كتائب القسام تقصف بئر السبع وأسدود وعسقلان وقاعدتي "تسيلم" و"حتسور" وأهدافا أخرى برشقات صاروخية رداً على استهداف العدو للمدنيين الآمنين.

2021/05/17 كتائب القسام تقصف عسقلان وبئر السبع وأسدود والقواعد العسكرية "حتسريم" و"حتسور" و"تسيلم" وتل نوف" وأهدافاً أخرى برشقات صاروخية رداً على العدوان المتواصل بحق المدنيين.

2021/05/17 كتائب القسام تستهدف بارجة صهيونية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقةٍ صاروخيةٍ.

2021/05/18 كتائب القسام تقصف موشاف "أوهاد" ضمن مجمع مفتاحيم بصواريخ Q20 م أدى لمقتل 2 وإصابة 20 آخرين.

2021/05/18 كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية باتجاه أسدود وعسقلان وبئر السبع وقاعدتي "تسيلم" و"مشمار هنيغف" رداً على استهداف المدنيين وترويع الآمنين.

2021/05/18 كتائب القسام توجه ضرباتٍ صاروخية للقواعد الجوية (حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون) رداً على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة.

2021/05/19 طائرة "الزواري" المسيّرة تنفذ طلعات رصدٍ واستطلاع لأهداف ومواقع العدو وتعود إلى قواعدها بسلام، وقد سُمّيت بهذا الاسم تيمناً بالشهيد القسامي المهندس التونسي/ محمد الزواري.

2021/05/19 كتائب القسام تقصف بعشرات الصواريخ أسدود وعسقلان وبئر السبع رداً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة.

2021/05/19 كتائب القسام تقصف قاعدتي "تسيلم" البرية و"حتسريم" الجوية وقاعدة "بلماخيم" الجوية وقاعدة "رعيم" برشقات صاروخية.

2021/05/20 كتائب القسام تقصف قاعدة "تل نوف" الجوية وقاعدة "حتسريم" الجوية وقاعدة "تسيلم" البرية والقاعدة اللوجستية "مشمار هنيغف" وقاعدة "رعيم" العسكرية برشقات صاروخية.

2021/05/20 كتائب القسام تستهدف حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة "زيكيم" شمال قطاع غزة بصاروخ موجه، وتدك محيطها بقذائف الهاون.

2021/05/20 كتائب القسام تقصف عسقلان وبئر السبع وأسدود برشقات صاروخية مكثفة رداً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة.

2021/05/20 كتائب القسام تحذر العدو بأنه في حال أقدم على أي حماقة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فإنها ستوجه ضربةً صاروخية تغطي كل فلسطين من حيفا شمالاً حتى رامون جنوباً

2021/05/21 المقاومة تسجل انتصارها في معركة سيف القدس التي استمرت 11 يوماً، قُتل خلالها 14 صهيونياً وأصيب المئات، عدا عن الأضرار والخسائر المادية والاقتصادية الكبيرة.