كتائب أبو علي مصطفى: سيف القدس شكلت نقلة نوعية

أكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن معركة سيف القدس شكلت نقلة نوعية للمقاومة الفلسطينية.

وقالت الكتائب في بيان لها، بمناسبة ذكرى معركة سيف القدس قبل عام " إنه "يصادف اليوم العاشر من أيار/مايو الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس التي خاضتها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بجانب قوى المقاومة للرد على العدوان الصهيوني على مدينة القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح".

وأوضحت أن المعركة التي استمرت لـ 11 يومًا، أظهرت خلالها المقاومة تفوقًا عسكريًا أجبرت الاحتلال على وقف عدوانه على غزة والقدس وأحيائها، أثخن فيها بجنود العدو وغيّر فيها معادلة الصراع معه، الذي لم يفلح في تحقيق أيّ من أهدافه.

وأكدت أن معركة سيف القدس قد شكلت نقلة نوعية للمقاومة وشكلت مفصلًا مهمًا في تاريخ الصراع مع العدو، حيث استطاعت أن تفرض معادلاتها رغم أنف العدو.

وأشارت كتائب أبو علي مصطفى إلى أن قيادتها تراقب عن كثب سلوك العدو وتهديداته الواهية ويدها على الزناد للرد على أي تغول بحق شعبنا.

كما أكدت على أن قواتها "في مختلف التشكيلات العسكرية في حالة تأهب وجاهزية مع جميع الأجنحة العسكرية للمقاومة، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو عن انطلاق مناورة شهر الحرب "عربات النار".

ونوهت إلى أن "فصائل المقاومة وفي مقدمتهم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى شكلت منظومة عسكرية متكاملة تستطيع أن تلجم عدوان الاحتلال وتفرض عليه معادلات جديدة".

وقالت كتائب أبو علي مصطفى إنه "على العدو أن يدرك بأنه لا مكان له على أرضنا وستبقى قوة المقاومة تتعاظم حتى دحر الاحتلال ولا خيار له سوى الرحيل أو الموت على أرضنا".

المصدر / فلسطين اون لاين