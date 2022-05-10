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لأول مرة.. تفاصيل الضربة الأولى لـ"الكورنيت"في سيف القدس
10 مايو 2022 . الساعة 17:18 بتوقيت القدس
المصدر / فلسطين اون لاين
#سرايا القدس
#المقاومة الفلسطينية
#سيف القدس
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