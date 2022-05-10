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بالفيديو لأول مرة.. تفاصيل الضربة الأولى لـ"الكورنيت"في سيف القدس

10 مايو 2022 . الساعة 17:18 بتوقيت القدس
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المصدر / فلسطين اون لاين
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#سرايا القدس #المقاومة الفلسطينية #سيف القدس

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