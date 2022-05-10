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رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن إتمام صفقة هالاند

10 مايو 2022 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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إيرلينج هالاند

أعلن نادي مانشستر سيتي توصله لاتفاق مع نظيره الألماني بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، يؤكد فيه توصله لاتفاق مبدئي مع دورتموند بشأن انتقال هالاند إلى صفوفه بداية من 1 يوليو/تموز المقبل.

وأوضح المان سيتي في بيانه أن "الصفقة متوقفة الآن على إنهاء جميع تفاصيل التعاقد بين النادي واللاعب".

وبحسب بعض التقارير، فإن متصدر الدوري الإنجليزي سيدفع 60 مليون يورو نظير ضم هالاند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع دورتموند.

وذكرت تقارير أخرى أن هالاند سيوقع للنادي الإنجليزي حتى صيف 2027، متضمنا عقده راتبا أسبوعيا يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، هو الأعلى بين لاعبي الفريق كافّة، متساويا مع البلجيكي كيفن دي بروين.

وتفوق السيتي على عمالقة أوروبا كافّة، أمثال ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، الذين كانوا يرغبون في الظفر بتوقيع المهاجم الشاب، صاحب الـ21 عاما.

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#مانشستر سيتي #رياضة #الدوري الانجليزي #هالاند

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