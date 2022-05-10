فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أهالي القدس لـ"الاحتلال": حماس رفعت الرأس والسنوار أخافكم

لأول مرة.. تفاصيل الضربة الأولى لـ"الكورنيت"في سيف القدس

ماهر صلاح: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لقادة حماس "فارغة" ولا تخيف أحدًا

رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن إتمام صفقة هالاند

"الحكم المحلي" تمنح تجديد رخصة لـ 92 مخبزاً

"القوى الوطنية": سيف القدس سيبقى مشرعاً ولن يغمد إلا بتحقيق أهداف شعبنا

مستوطنون يعتدون على طفل قرب مقبرة مأمن الله

الأسير علي صبيح يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

تعرف على أسلحة "القسام" خلال "سيف القدس"

سرايا القدس: قواعد الاشتباك الجديدة لا يمكن التراجع عنها

إعلان تيك توك داخلي

أوصت باعتماد نظام إنشاء المخابز لسنة 2022

"الحكم المحلي" تمنح تجديد رخصة لـ 92 مخبزاً

10 مايو 2022 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
...

عقدت اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة في مقر وزارة الحكم المحلي الجلسة الأولي منذ تشكيلها بقرار من لجنة متابعة العمل الحكومي في جلسته رقم (172) والمنعقدة بتاريخ 23/03/2022.

وترأس الاجتماع، الذي عقد اليوم، م. سمير مطير وكيل وزارة الحكم المحلي وبحضور كامل أعضاء اللجنة متمثلة بـ (وزارة الداخلية والأمن الوطني – الدفاع المدني، وزارة المالية – الإدارة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد، وزارة النقل والمواصلات، وزارة العمل، سلطة المياه وجدة البيئة).

بدوره أفاد وكيل الوزارة، أن تشكيل اللجنة العليا جاء استكمالا للجهود الحكومية الرامية إلى دراسة وتحسين بيئة وواقع الحرف والمنشآت الخطرة وفق الرؤية الحكومية التي تسعى إلى تعزيز توافر اشتراطات الوقاية والسلامة وفق منهجيات تراعي واقع هذه الحرف في قطاع غزة.

وأكد أن الإجراء يتم بالاستناد إلى توصيات الجهات الحكومية ذات الاختصاص والممثلة في عضوية اللجنة، وبالتنسيق والتعاون مع ممثلي الحرف من القطاع الخاص وجميع الجهات الأهلية ذات العلاقة والخبراء في المجال بما يسهم في صناعة رأي عام مساند لكافة القضايا والأفكار والتوصيات التي ستتبناها اللجنة العليا.

كما ناقش اللقاء تشكيل اللجان الحكومية لاعتماد منهجيات العمل في إجراءات تصويب أوضاع الحرف والمنشآت الخطرة، وتشكيل اللجان الفنية التنفيذية المختصة، وإعداد قواعد بيانات دقيقة بشأن الحرف والمنشآت الخطرة، بالإضافة إلى تصنيف الحرف والمنشآت الخطرة وتحديد أولوية التدخلات في هذا القطاع للفترة القادمة.

كما منحت اللجنة تجديد رخصة لعدد 92 مخبزاً بشكل مؤقت حتى نهاية العام، وأوصت باستكمال إجراءات اعتماد المسودة النهائية لنظام إنشاء المخابز لسنة 2022، وناقشت المسودة النهائية لنظام المحروقات المعدل لسنة 2022 بعد إقراره من ديوان الفتوى والتشريع، والمصادقة على تشكيل لجنة حكومية لدراسة واقع 5 محطات وقود، والموافقة على استكمال إجراءات إنشاء مخبز جديد.

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #وزارة الحكم المحلي #العمل الحكومي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة