فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يعتدون على طفل قرب مقبرة مأمن الله

الأسير علي صبيح يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

تعرف على أسلحة "القسام" خلال "سيف القدس"

ماهر صلاح: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لقادة حماس "فارغة" ولا تخيف أحدا

القرعاوي: في ذكرى "سيف القدس" لا يزال شعبنا يتمسك بخيار المقاومة

الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت.. خدمة حثيثة للطلبة وتحدٍ للاحتلال

بعد 20 عاماً من الإبعاد.. مبعدو كنيسة المهد: آن الأوان لإعادتنا لبيوتنا

الاقتصاد بغزة تُصدر تحذيرًا للمواطنين بشأن تطبيق "cafe24"

افتتاح معرض الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي بغزة

نائب يحذر: اغتيال قادة المقاومة يأتي بنتائج عكسية على الاحتلال

إعلان تيك توك داخلي

بالفيديو تعرف على أسلحة "القسام" خلال "سيف القدس"

10 مايو 2022 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
...

 

 

 

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#كتائب القسام #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة