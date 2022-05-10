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تعرف على أسلحة "القسام" خلال "سيف القدس"
10 مايو 2022 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
المصدر / فلسطين اون لاين
#كتائب القسام
#الاحتلال الإسرائيلي
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