ماهر صلاح: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لقادة حماس "فارغة" ولا تخيف أحدا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ماهر صلاح، أن "تهديدات العدو الصهيوني الفارغة، لقادة الحركة في الداخل والخارج لا تخيف أحدا".

وأضاف صلاح، في تصريحات لـ"قدس برس": اليوم الثلاثاء، "نحن قوم نحب الموت كما يحبون الحياة، والشهادة في سبيل الله أسمى أمانينا، والحركة بأجهزتها المختصة كافة، السياسية والأمنية والعسكرية، جاهزة لمواجهة العدو، ورد الصاع صاعين، فنحن معنا قوة الحق، وحق القوة الرادعة".

وتابع: "إذا أقدم العدو على ارتكاب مثل هذه الحماقات، فليعلم أنه سوف يفتح على نفسه أبواباً من المواجهات من شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية والمسلمة في كل مكان، لتكون إيذانا بزوال كيانهم الغاصب، وتحرير بلادنا ومقدساتنا وأسرانا، لأنه بذلك يتجاوز خطوطا حمراء وضعتها المقاومة التي ما أخلفت عهدها يوماً، والعدو يعرف ذلك جيدا".

وأوضح القيادي بـ"حماس" أن "صدور العديد من تهديدات العدو باغتيال قادة المقاومة في الداخل والخارج، إنما يأتي في محاولة لتنفيس الغضب الناجم عن الفشل في وقف عمليات المقاومة الأخيرة، وكأن اغتيال أي من هؤلاء القادة يعني وقفا لتلك الهجمات الفدائية".

وشدد على أن هذا "فهم مغلوط لدى العدو، الذي جرب مثل هذه السياسة الدموية في سنوات سابقة، فما كانت إلا بداية جديدة للمقاومة، أكثر قوة وأشد صلابة".

وكان الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، حذر، مساء السبت، من أنّ "المساس بأحد قادة المقاومة سيؤدي إلى زلزال في المنطقة".

المصدر / فلسطين اون لاين