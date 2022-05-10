افتتاح معرض الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي بغزة

غزة/ عبد الرحمن مهاني:

افتتحت الإدارة العامة للتقنيات التربوية في وزارة التربية والتعليم بغزة اليوم الإثنين، المعرض العلمي التقني "الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي".

ويأتي افتتاح هذا المعرض، الذي شاركت فيه نحو 40 زاوية يُشرف عليها معلم ومجموعة من طلبة المدارس، ضمن سلسلة فعاليات الوزارة لتعزيز قدرات طلبتها وإيصال قصص نجاحهم حول مشاريعهم العلمية التي تم إنجازها بمشاركة أساتذتهم في المدرسة.

وضم المعرض، الذي نُظم في منتجع الشاليهات، وسيستمر لمدة 3 أيام، عددا من الزوايا التي تشمل المنتجات البرمجية والذكاء الاصطناعي.

مدير عام التقنيات التربوية في وزارة التربية والتعليم أحمد أبو ندى لـ"فلسطين أون لاين" قال: "هدفنا من المعرض رؤية المجتمع ما تم إنجازه في وزارة التربية والتعليم، والتحسينات التكنولوجية الجديدة المدخلة على البيئة التعليمية".

وتابع أبو ندى هذه المنتجات المعروضة صنعت بأيدي طلبة المدارس من سن (7إلى 17) سنة، الذين خاضوا تدريبات عليها، بإشراف أساتذتهم.

وأشارَ إلى قيام الوزارة بعمل دورات لـ (280) من الطلبة في مجال الأولمبياد والذكاء الاصطناعي، و (146) طالب تم تدربيهم في مجال التطبيقات الهواتف الذكية والمحتوى الرقمي.

ألاء الحولي مشرفة أحد مشروع " البيت الذكي" فقالت تم اختيار هذا المشروع لتفادي حالات السرقة والاختناق من غاز الطهي والحرائق في المنازل.

وأكملت نستخدم مجسات متخصصة بالحركة والحرارة وتسريب الغاز، في حين حدث أمر خطير في المنزل يظهر هذا الأمر كإشعار على الجوال".

وأضافت "المشروع فكرته ربط البيت بالجوال الذكي عن طريق البلوتوث ورسائل ال smsبواسطة تطبيق معين".