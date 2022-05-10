د. بحر: "سيف القدس" وحدت الشعب وأحرار العالم ضد تغول الاحتلال

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، اليوم الثلاثاء: إن "معركة سيف القدس وحدت الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة والعالم في صف القضية الفلسطينية وضد تغول الاحتلال الإسرائيلي، كما أعادت القضية الفلسطينية إلى بؤرة الاهتمام العالمي".

وأضاف في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة "سيف القدس" :"أن معركة سيف القدس التي انطلقت من أجل القدس والمقدسات، دليل على أن الشعب الفلسطيني موحد، وأن القدس تجمعه، وهي بمثابة خط أحمر ولا تقبل التقسيم وستظل عاصمة أبدية لفلسطين".

وحذر الاحتلال من الاستمرار في انتهاكاته بحق القدس والمقدسات، مؤكدًا أن سيف القدس لا يزال مشرعًا دومًا للذود عن حياض الأمة ومقدساتها.

ودعا أحرار العالم إلى نصرة القدس وأهلها، مطالبًا البرلمانات لوضع استراتيجيات لملاحقة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وعزله ورفض التطبيع معه من خلال قوانين وتشريعات.

وفي ختام بيانه أشاد بصمود المقدسيين والمرابطين في القدس والأقصى المبارك، وترحم على شهداء معركة سيف القدس وكافة شهداء الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين