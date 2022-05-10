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وظائف شاغرة في جمعية فلسطين لتعليم القرآن الكريم

10 مايو 2022 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن جمعية فلسطين لتعليم القرآن الكريم تعلن فيه عن حاجتها لموظفين للعمل داخل الجمعية حسب الآتي/

أولاً: محفظين - ضمن الشروط التالية/

1. ان يكون حاصل على دورة احكام عليا.

2. ان يكون المتقدم جامعي فما فوق.

3. حاصل على دورة القاعدة الذهبية.

4. لديه خبرة لا تقل عن عام في مجال تعليم القران.

5. اجتياز المقابلة الشفوية.

6. المكافأة/ 200 شيقل شهريا

ثانيًا: مشرف ميداني- ضمن الشروط التالية/

1. حاصل على دورة أحكام عليا .

2. لديه خبرة كافية في مجال الإشراف.

3. اجتياز المقابلة الشفوية.

4. المكافأة/ 250 شيقل شهريا 

طريقة التسجيل 

-  للتسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- العنوان : خان يونس- المعسكر الجنوبي- جنوب عمارة جاسر- مسجد فلسطين

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