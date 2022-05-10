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بتكوين تسجل أدنى مستوى في 10 أشهر

10 مايو 2022 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
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هوت العملة المشفرة "بتكوين"، أمس الإثنين، إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021 مع هبوطها بالتوازي مع أسواق الأسهم الأميركية.

ويأتي هبوط بتكوين وسط مخاوف حيال المسار القوي الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تشديد السياسة النقدية.

وتراجعت العملة المشفرة الأكبر في العالم إلى 30,331.28 دولار، مواصلة هبوطها لخامس جلسة على التوالي.

وجرى تداول بتكوين في أحدث التداولات منخفضة 9.8 في المئة لتستقر عند 30,724 دولارا، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

 وهوت بتكوين 19 في المئة منذ بداية مايو، وخسرت أكثر من نصف قيمتها منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر العام الماضي.

وانخفضت الإثير، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، إلى 2,245 دولارا وهو أضعف مستوى لها منذ يناير الماضي.

المصدر / وكالات
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