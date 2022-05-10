اليوم.. "نتنياهو" والشاهد في القضية 4000 يمثُلان أمام المحكمة

قال موقع عبري، "إنّ زعيم حزب المعارضة لدى الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مَثُل صباح اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في القدس، حيث سيبدأ محاميه، بوعز بن تسور، في استجواب الشاهد الرئيسي شلومو بيلبر في القضية (4000).

وأضاف موقع "واللا" العبري: "في الأسابيع الأخيرة، تم استجواب بيلبر من قبل المحامين جاك تشين، الذي يمثل شاؤول وإيريس إلويتز، المساهمين المسيطرين السابقين في مجموعة بيزك "والا"، المتهمين برشوة نتنياهو".

وتابع الموقع العبري: "وخلال استجوابه، جادل بيلبر بأن سلوكه تجاه المساهمين المسيطرين لم يكن سلوكًا استثنائيًا، وأنه التقى بمديرين تنفيذيين في شركات منافسة مثل Hot and Cellcom".

وأكمل: "وبعد شهادته الرئيسية وصف كيف التقى بمديرين تنفيذيين في Elovich وBezeq، وأصدر لهم وثائق داخلية من الوزارة بخصوص الإصلاحات المتعلقة بـ Bezeq وفقًا لتوجيهات نتنياهو".

كما وادعى بيلبر خلال الاستجواب أنّ الاعتبارات التي وجهته كانت مهنية، لكن عندما طلب القضاة بالأمس منه الكشف عن تصرفه، أوضح أنه تصرف وفقًا لسياسة نتنياهو.

المصدر / فلسطين أون لاين