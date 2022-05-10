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‏مرداوي: لن نصمت على تهويد "الأقصى" والمقاومة ماضية نحو التحرير

10 مايو 2022 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
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محمود مرداوي القيادي في حركة "حماس" (أرشيف)

أكد القيادي في حركة "حماس"، محمود مرداوي، أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في طريق المقاومة حتى تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مرداوي خلال تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن "الفلسطينيين لن يواجهوا الاحتلال بالورود، ‏ولن يصمتوا على عمليات التهويد والتقسيم الزماني للمسجد الأقصى".

وأضاف: أن "الاحتلال ‏سيواجَه في كل أنحاء فلسطين دفاعًا عن الوطن والمقدسات بالكفاح، ولن نقف نندب حظنا على أبواب موصدة وضمائر متيبسة تكيل بمكيالين".

و"سيف القدس" معركة خاضتها المقاومة الفلسطينية لمدة 11 يوما في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار 2021، وافتتحتها كتائب القسام بضربة صاروخية على مدينة القدس المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح المقدسي ومحاولات طرد سكانه الفلسطينيين منه.

وخلال أيام المعركة، دكت فصائل المقاومة الفلسطينية مستوطنات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل بآلاف الصواريخ، وأدخلت كتائب القسام أسلحة جديدة للخدمة، كان أبرزها صاروخ "العياش 250"، واستهدفت به مطار رامون وتعطّل بذلك حركة الطيران لدى الاحتلال، وجعلت كل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها تحت مرمى صواريخ القسام.

وأسفرت المعركة عن مقتل 14 مستوطنا وجنديا لدى الاحتلال بالإضافة إلى إصابة المئات، واستطاعت المقاومة أن تلحق في الاحتلال خسائر اقتصادية قدرت قيمتها بـ 7 مليارات شيكل، بالإضافة إلى خسائر عسكرية تجاوزت قيمتها 1.1 مليار شيكل، كما وتم التبليغ عن أكثر من 5300 ضرر من المستوطنين.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #المقاومة #تهويد الأقصى

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