الأسيران "عواودة" و"ريان" يُواصلان إضرابهما عن الطعام

يُواصل الأسيران خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ69، ورائد ريان (27 عامًا) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم الـ34، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، في تصريحٍ صحفي: "إنّ الوضع الصحي للأسير عواودة يزداد سوءًا مع مرور الأيام، حيث يعاني من أوجاع في الصدر، وحالات تقيؤ، ونقص كبير في كمية السوائل، وعدم وضوح في الرؤية، وإرهاق شديد، إضافة لعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس، ولا يستطيع التحرك إلا من خلال كرسي متحرك، ويرفض الحصول على المحاليل أو أية مدعمات".

وكانت عائلة الأسيرعواودة طالبت بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة ابنهم الأسير خليل الذي يصارع الموت من أجل الحرية.

والأسير عواودة أب لأربع طفلات، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في سجون الاحتلال عدة مرات.

وفي سياق متصل، يواصل المعتقل رائد ريان (28 عامًا)، إضرابه عن الطعام لليوم 34 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري، ويعاني من آلام في الرأس، والمفاصل، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت ريان في الثالث من تشرين الثاني 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهن الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين