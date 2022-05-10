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مطلوب محامي للعمل في بلدية عبسان الجديدة

10 مايو 2022 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  بلدية عبسان الجديدة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مُحامي للعمل بالبلدية بنظام النسبة .

شروط التسجيل

1. أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس من جامعة معترف بها بتقدير عام جيد على الأقل.

2. أن يكون حاصلاً على إجازة مهنة المحاماة.

3. أن يكون لديه اطلاع على القوانين والتشريعات الفلسطينية وبالأخص قانون التنفيذ.

4. أن تكون لديه خبرة في مجال المحاماة أكثر من ثلاث سنوات.

5. يتم الاتفاق على تحديد النسبة بعد اجتياز المتقدم لهذه المقابلة التي سوف تعقد في مقر البلدية وحصوله على المرتبة الأولى.

ملاحظة :

-  الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم الاثنين الموافق 16 / 05 / 2022

- تسلم الطلبات لدى مكتب الشؤون الإدارية بالبلدية.

- سوف تقوم البلدية بالاتصال بالمرشحين لشغل هذه الوظيفة الذين يقع عليهم الاختيار فقط لإجراء المقابلة واختيار الأنسب.

- موعد المقابلة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/17 الساعة العاشرة صباحاً.

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