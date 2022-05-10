مطلوب فني تمديدات وكهرباء للعمل في شركة مختصة بالانترنت

إعلان توظيف صادر عن شركة سبيد كليك Speed click تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة فني تمديدات وكهرباء للعمل لديها حسب التفاصيل التالية :

المهام الرئيسية:

1. تنفيذ اعمال تركيب على أعمدة شبكة توزيع الكهرباء

2. المحافظة على معايير ضبط الجودة والأنظمة المعتمدة اثناء التركيب

3. تنفيذ أي اعمال تتعلق بالمحافظة على استقرار واستمرار عمل شبكات البنية التحتية الخاصة بالشركة

4. تنفيذ اعمال التمديدات الداخلية لدى المشتركين

5. اصلاح اعطال التي تحدث داخل الأنظمة والكهربائية

6. المحافظة على سلامه المعدات اثناء التركيب والفك والصيانة.

المهارات المطلوبة:

1- معرفة جيدة بانظمة السلامة المهنية والامان

2- معرفة جيده في أنظمة الكهرباء والطاقة البديلة

3- لياقة بدينة

4- خبرة واسعة في العمل المهني

5- المقدرة على العمل الميداني وضمن فريق جماعي.

المؤهلات:

- دبلوم مهني

- أن يكون ضمن الفئة العمرية مابين (20- 30)عام.

التقديم للوظيفة:

لمن تتوفر فيه المؤهلات الرجاء ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

ملاحظات:

• آخر موعد للتقدم لهذه الوظيفة هو نهاية دوام يوم الجمعة الموافق 13/05/2022.

• سيتم التواصل مع الاشخاص المستوفية شروطهم فقط