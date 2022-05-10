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"القسام": معركة "سيف القدس" ممتدة حتى التحرير

10 مايو 2022 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال تشرع "سيف القدس" جنباً إلى جنب مع مقاومي الشعب الفلسطيني في كل بقاع الأرض المحتلة نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وشددت كتائب القسام في الذكرى السنوية الأولى لمعركة "سيف القدس"، والتي توافق اليوم (10 مايو)، على أن سلسلة ردودها على العدوان لن تتوقف، وأنها فرضت معادلات جديدة على الاحتلال مفادها بأن المعركة ليست مرهونة بحدث؛ بل هي مفتوحة وممتدة زمانيًّا ومكانيًّا على أرض فلسطين حتى التحرير.

وأكدت أن "سيف القدس" شكّلت نقلة نوعية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأثبتت خلالها (كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية) فشل نظرية الردع، وأظهرت إمكانيات وقدرات عالية لدى المقاومة مقابل جيش الاحتلال.

وبينت أنها نجحت في تهشيم صورة الاحتلال وجيشه، بعد أن "مرغت أنفه في التراب، لتكتب صفحات جديدة في تاريخ العز والمجد وترسم طريقاً جديداً نحو التحرير".

و"سيف القدس" خاضتها المقاومة الفلسطينية لمدة 11 يوما في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار 2021، وافتتحتها كتائب القسام بضربة صاروخية على مدينة القدس المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح المقدسي ومحاولات طرد سكانه الفلسطينيين منه.

وخلال أيام المعركة، دكت فصائل المقاومة الفلسطينية مستوطنات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل بآلاف الصواريخ، وأدخلت كتائب القسام أسلحة جديدة للخدمة، كان أبرزها صاروخ "العياش 250"، واستهدفت به مطار رامون وتعطّل بذلك حركة الطيران لدى الاحتلال، وجعلت كل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها تحت مرمى صواريخ القسام.

وأسفرت المعركة عن مقتل 14 مستوطنا وجنديا لدى الاحتلال بالإضافة إلى إصابة المئات، واستطاعت المقاومة أن تلحق في الاحتلال خسائر اقتصادية قدرت قيمتها بـ 7 مليارات شيكل، بالإضافة إلى خسائر عسكرية تجاوزت قيمتها 1.1 مليار شيكل، كما وتم التبليغ عن أكثر من 5300 ضرر من المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #القسام #المقاومة الفلسطينية #سيف القدس

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