الكاف يعلن مكان وموعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء الإثنين، أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام في المغرب، يوم 30 مايو الجاري.

وأوضح الكاف أنه تلقى عرضين من السنغال والمغرب لاستضافة المباراة، إلا أن الاتحاد السنغالي سحب ملفه.

ومن جهة أخرى، قال الاتحاد إنه يدرس إمكانية العودة لنظام مباراتي الذهاب والإياب بدلا من المباراة الواحدة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقترب الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي بشدة، من التأهل إلى المباراة النهائية.

ففي نصف النهائي، حقق الوداد فوزا غاليا خارج ملعبه على بترو أتلتيكو الأنغولي، بنتيجة 3-1.

أما الأهلي، الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة بـ10 ألقاب، فقد اكتسح ضيفه وفاق سطيف الجزائري في القاهرة، برباعية نظيفة.

المصدر / وكالات