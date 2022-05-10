فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لقمة العيش غُمست بالدم.. هكذا أطبق الاحتلال على أحلام الشهيد "عرام"

معادلات رسختها معركة سيف القدس

تلسكوب ناسا يجري الاختبارات النهائية وصور مبكرة مبهرة

"هبة الكرامة" بمدن الداخل.. خطر أوجدته سيف القدس ويهدد (إسرائيل) بقوة!

الكاف يعلن مكان وموعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 130

سيف القدس.. يوم انتصرت غزة للأقصى والشيخ جراح

محمد الكولك.. شاهدٌ على جريمة إبادة جمعت الجد بابن الحفيد

"الاقتصاد "تحذر: تطبيق "cafe 24" طريقة جديدة للنصب بغزة

خطابات "أبو عبيدة".. كلمات ساهمت في تعزيز "حتمية الانتصار"

إعلان تيك توك داخلي

الكاف يعلن مكان وموعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

10 مايو 2022 . الساعة 06:54 بتوقيت القدس
...

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء الإثنين، أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام في المغرب، يوم 30 مايو الجاري.

وأوضح الكاف أنه تلقى عرضين من السنغال والمغرب لاستضافة المباراة، إلا أن الاتحاد السنغالي سحب ملفه.

ومن جهة أخرى، قال الاتحاد إنه يدرس إمكانية العودة لنظام مباراتي الذهاب والإياب بدلا من المباراة الواحدة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقترب الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي بشدة، من التأهل إلى المباراة النهائية.

ففي نصف النهائي، حقق الوداد فوزا غاليا خارج ملعبه على بترو أتلتيكو الأنغولي، بنتيجة 3-1.

أما الأهلي، الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة بـ10 ألقاب، فقد اكتسح ضيفه وفاق سطيف الجزائري في القاهرة، برباعية نظيفة.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#الكاف #أبطال إفريقيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة