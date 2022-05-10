الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة من الضفة الغربية.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة، وهما الطالب في جامعة بيرزيت أمجد سلامة، بعد أن داهمت سكنه في بلدة بيرزيت، وهو من مخيم الجلزون شمال رام الله، والمحامي عمر صافي، بعد اقتحام بلدة جفنا شمال المدينة، وهو من مخيم الجلزون.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباحاً، مواطنين آخرين من بيت لحم، وهما كفاح محمود العجوري (47 عامًا) من الدوحة غرب بيت لحم، وضياء أبو عكر من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت مناطق مخيم الدهيشة، وبلدات العبيدية، الخضر، ارطاس، وبيت جالا، دون أن يبلغ عن اعتقالات فيها.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قرية رمانة غرب جنين، وداهمت منازل واحتجزت أسيرا محررا.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر عاصم عبد الله صبيحات، ومنزل شقيقه أحمد، وعبثت بمحتوياتهما عقب استجوابهما، واعتلى الجنود على أسطح المنازل ونصبوا القناصة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال احتجز عاصم، قبل أن يفرج عنه في وقت لاحق من صباح اليوم.

كما داهمت قوات الاحتلال بركسًا يعود للمواطن الأسير المحرر شادي أبو صويص وفتشوه، ومنزل المواطن موسى صبيحات في القرية.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين