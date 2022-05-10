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أسعار الدجاج واللحوم والخضار بغزة اليوم الثلاثاء

10 مايو 2022 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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جاءت أسعار الدجاج والخضراوات واللحوم في الأسواق بغزة وفقا لقائمة وزارة الزراعة بغزة على النحو الآتي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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