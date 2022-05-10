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تفاصيل الخبر
أسعار الدجاج واللحوم والخضار بغزة اليوم الثلاثاء
10 مايو 2022 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
جاءت أسعار الدجاج والخضراوات واللحوم في الأسواق بغزة وفقا لقائمة وزارة الزراعة بغزة على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسعار
#دجاج
#خضراوات
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