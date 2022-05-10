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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها قبر "يوسف" شرق نابلس

10 مايو 2022 . الساعة 00:54 بتوقيت القدس
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أطلق مقاومون ليل الثلاثاء النار صوب قوات الاحتلال قرب قبر يوسف شرقي مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية إنّ المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال التي انتشرت في منطقة قبر يوسف، لتأمين اقتحام المستوطنين لأداء طقوس تلمودية.

وتزامنت عمليات إطلاق النار مع مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلًا من الرصاص والقنابل الغازية.

وشهدت منطقة قبر يوسف التي تتعرض لاقتحامات دورية للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال، مواجهات وعمليات إطلاق نا، خلال الفترة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #مواجهات #الاحتلال الإسرائيلي #قبريوسف

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