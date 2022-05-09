جبارين: المساس بقادة المقاومة بمثابة إعلان حرب

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " زاهر جبارين، أن مساس الاحتلال بقادة المقاومة الفلسطينية بمثابة إعلان حرب.

وقال جبارين في مقابلة عبر قناة الأقصى مساء الاثنين إن المساس بأي قائد من قادة المقاومة الفلسطينية بمثابة إعلان حرب، مشددا على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بأي تجاوز يمس قادة المقاومة.

وأوضح أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، إزاء جرائم الاحتلال، سواء ضد الأسرى والقدس ومخيم جنين، مشيرًا إلى أن الاحتلال واهم في إنهاء المقاومة بسياسة الاغتيالات.

كما أكد جبارين أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لم ترهب شعبنا، ولم توقف مقاومته، مشيرا إلى أن المقاومة حطمت النظرية الأمنية لجيش الاحتلال، لافتا إلى أن الاحتلال يخشى الترابط بين جبهات المقاومة.

وشدد على أحقية شعبنا الفلسطيني في مواصلة المقاومة ضد الاحتلال حتى زواله عن أرض فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين