"علماء فلسطين" تستنكر تمديد اعتقال إمام المسجد الكبير في اللد

استنكرت رابطة علماء فلسطين، تمديد سلطات الاحتلال، اعتقال إمام المسجد الكبير في مدينة اللد الشيخ يوسف الباز، واعتبرت اعتقاله المتكرر على أيدي الاحتلال "استمرار لسياسة الظلم والإجرام في استهداف المقدسات والعلماء".

ومددت محاكم الاحتلال، اليوم الاثنين، اعتقال الباز، بحجة التحريض على "الإرهاب والعنف" من خلال شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و "التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام"، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

ونوهت الرابطة، أن تكرار الاحتلال اعتقال الباز "ما هو إلا استمرار لسياسة الظلم والإجرام الصهيوني في استهداف العلماء والمقدسات في فلسطين".

يذكر أن الاحتلال اعتقل الشيخ الباز نهاية شهر أبريل الماضي خلال تواجده في المسجد الأقصى، ويُعدُّ أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية بالداخل المحتل، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين