نصر الله: المقاومة الفلسطينية في "سيف القدس" حطمت صورة (إسرائيل العظمى)

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مساء اليوم الإثنين، أن المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس حطمت صورة (إسرائيل العظمى)، وأنها هي من أسقطت مقولة الجيش الذي لا يقهر، وهي من صنعت معادلات الردع مع الكيان الصهيوني.

وقال نصر الله خلال مهرجان انتخابي في صور والنبطية بلبنان، "إن المقاومة حررت الأسرى ودقت المسمار الأخير في نعش (إسرائيل الكبرى)، مؤكداً أن ما يفعله الفلسطينيون في كل يوم هو أنهم يسقطون مقوله الجيش الذي لا يقهر.

وأضاف" الذين يريدون نزع سلاح المقاومة يرغبون بأن يصبح لبنان مكشوفاً أمام العدو الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن المقاومة هي من تصنع معادلات الردع.

وشدد على أن المقاومة ستقف في وجه العدو إذا حاول منع لبنان من استغلال ثرواته من النفط والغاز في المياه الإقليمية

وحول مناورة الاحتلال الإسرائيلي التي بدأها اليوم، قال الأمين العام لحزب الله: "مع بدء مناورة العدو الإسرائيلي أقول لكم بدءًا من الآن طلبنا من تشكيلات المقاومة أن تستنفر سلاحها ومجاهديها لتكون في أتمّ الجهوزية".

ووجه نصر الله رسالة للاحتلال :"أقول للعدو الإسرائيلي أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد من مواجهته".

المصدر / فلسطين أون لاين