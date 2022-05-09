"هيئة دعم الداخل" تقرر إقامة مهرجان بغزة لإحياء ذكرى "هبة الكرامة"

قررت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل المحتل، يوم الإثنين، إقامة مهرجان بمدينة غزة، لإحياء الذكرى الأولى لـ"هبّة الكرامة"، التي اندلعت في المناطق المحتلة عام 1948 بالتزامن مع معركة "سيف القدس".

جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل المحتل بمدينة غزة.

وأوضح عضو الهيئة حازم قاسم، في تصريح صحفي، أنها قررت إقامة مهرجان شرقي مدينة غزة يوم الخميس المقبل، لإحياء الذكرى الأولى لـ"هبّة الكرامة"، التي فجّرها أهلنا في الداخل المحتل خلال معركة "سيف القدس".

وأشار إلى أن المهرجان الخطابي سيشمل كلمتين إحداهما للهيئة وأخرى لـ"تجمع العائلات الفلسطينية".

وبيّن أن الفعالية في غزة ستتزامن مع فعاليات أخرى في الداخل المحتل لإحياء ذكرى "هبّة الكرامة".

وأكد مواصلة الهيئة دعم أهلنا في الداخل المحتل عبر العمل الجماهيري والشعبي، وإسنادهم للوقوف ضد الاعتداءات والإجراءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم.

وجدد رفض الهيئة محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التجزئة على شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة؛ سواءً من الناحية الجغرافية أو السكانية.