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قرعاوي: جنين جمر تحت الرماد سيمتد لكل الضفة

09 مايو 2022 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
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مقاتلو جنين في حالة اشتباك دائم مع الاحتلال (صورة أرشيفية)

قال النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي، إن الوضع داخل جنين شمال الضفة الغربية "كالجمر تحت الرماد،" وأن الأحداث فيها سرعان ما تتطور وتنتقل لأماكن أُخرى في الضفة الغربية.

وأوضح قرعاوي، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن الاحتلال متوجس من مخيم جنين، ولديه تجربة كاملة مع أبطال المدينة.

 واستبعد النائب عن محافظة طولكرم، قيام الاحتلال بعملية واسعة في مخيم جنين.

 وأشار قرعاوي الى أن قمع الاحتلال لم يتوقف مطلقاً، لكن الناس تعيش حياتها بشكل طبيعي رغم كل ما يمارس بحقهم.

ويتخوف الاحتلال من تصاعد العمليات الفدائية التي باتت تضرب الداخل المحتل وينطلق معظم منفذوها من جنين.

ونفذ الأسيران أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات من قرية رمانة غربي جنين عملية بطولية مساء الخميس الماضي، قتل فيها 3 مستوطنين، وأصيب 4 آخرين، بعد أن تم طعنهم بمستوطنة "إلعاد" شرق "تل أبيب".

كما نفذ الفدائيان ضياء حمارشة ورعد حازم من جنين عمليات بطولية أدت لمقتل عدد المستوطنين قبل استشهادهما.

ولقي 18 إسرائيليا مصرعهم في عمليات وقعت في بئر السبع والخضيرة وبني براك وتل أبيب وإلعاد، خلال مايو وأبريل ومارس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #فتحي القرعاوي #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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