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الاحتلال يفرج عن معتقلين من الأقصى بشروط مقيدة

09 مايو 2022 . الساعة 16:06 بتوقيت القدس
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن عدد من مرابطي المسجد الأقصى ممن اعتقلتهم، الخميس الماضي، بشروط مقيدة.

 وأفاد المحامي خالد زبارقة، في تصريح صحفي، أن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن كل من نادر النتشة، وآدم خلايلة، وعمر مصطفى، وعبد الرحمن أبو كف، وبلال كناني، وتامر محاميد.

وأضاف أن محكمة الاحتلال اشترطت في مقابل الإفراج عن الشبان الحبس المنزلي حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، وإبعادهم عن القدس حتى 30 من الشهر ذاته، إضافة إلى كفالات مالية وشخصية.

والخميس الماضي، اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى بالتزامن مع احتفال كيان الاحتلال بما يسميه "يوم الاستقلال" الـ74، ودارات مواجهات داخل باحات الأقصى والمصلى القبلي أدت إلى إصابة 12 مرابطا، كما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 50 مرابطاً من باحات المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الاقصى #المرابطين #خالد زبارقة

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