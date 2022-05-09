محكمة الاحتلال تماطل في محاكمة قاتل الشهيد الحلاق

أجّلت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الإثنين، النظر في محاكمة قاتل الشهــيد المقدسي إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال محامي عائلة الحلاق، خالد زبارقة، في تصريح صحفي، إنه تم تأجيل النظر في محاكمة قاتل الشهيد إياد الحلاق المصاب بالتوحّد إلى الرابع عشر من تموز المقبل، لإعطاء حكم نهائي في القضية، بعد تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل، بعد عامين من المماطلة القضائية.

ورأى أن "تقديم لائحة الاتهام ضد الشرطي خطوة مهمة ولكنها هزيلة وغير كافية لتحقيق العدالة".

ولفت زبارقة إلى أن "لائحة الاتهام لا تفي ولو بالحد بالأدنى المطلوب في هذه القضية، حيث أن صياغتها بهذه الطريقة تشكل غطاء آخر لما تقوم به المؤسسات الرسمية بالتستر على الجريمة التي تمارسها الشرطة بحق العرب".

وخلال عقد الجلسة نظم عشرات المتضامنين مع عائلة الشهيد وقفة أمام مقر المحكمة، مطالبين بالقصاص من القاتل.

واستشهد إياد الحلاق (32 عامًا) في 30 أيار/ مايو من عام 2020 عندما كان في طريقه إلى مدرسته لذوي الاحتياجات الخاصة في شرقي القدس، برصاص شرطة الاحتلال.

وأثار قتل الحلاق ردود محلية ودولية غاضبة ومستنكرة ممارسات القتل الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وكان قسم التحقيقات في شرطة الاحتلال، قدّم لائحة اتهام بـ "الطيش المٌفضي إلى الموت" ضد شرطي متهم بقتل الشهيد الحلاق.

المصدر / وكالات