الأرجنتيني ليونيل ميسي "منحوس" في فرنسا

عاند الحظ، ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في موسمه الأول مع الفريق الفرنسي.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن النجم الأرجنتيني ميسي سدد في العارضة 10 كرات طوال الموسم الجاري من الليج وان.

وأضافت أن هذا المعدل لم يصل إليه أي لاعب منذ استحداث قاعدة البيانات الخاصة بالإحصائيات منذ موسم 2006-2007.

وسجل ليو 4 أهداف فقط في 24 مباراة بالدوري الفرنسي.

يذكر أن النجم الأرجنتيني انتقل إلى سان جيرمان مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة.

ووقع ميسي على عقد يمتد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث

المصدر / وكالات