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بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

09 مايو 2022 . الساعة 14:16 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء، 9 مايو/ أيار.

وللاطلاع على كشف أسماء المسافرين في الحافلتين الخامسة، والسادسة رقم (2022/20) اضغط هنا، وكشف والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18) اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، إلى جانب إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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