وقفة طلابية بغزة نصرةً للمقدسات ودعماً للمقاومة

غزة/ عبد الرحمن مهاني:

نظمت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس"، اليوم الإثنين وقفة طلابية نصرةً للمقدسات ودعماً للمقاومة، رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على الشعب الفلسطيني.

وشارك في الوقفة التي أقيمت أمام مكتب رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، طلاب المدارس رفعوا خلالها لافتات تحمل صوراً لقادة المقاومة ولمنفذين العمليات في الداخل المحتل.

وفي كلمة لرئيس الكتلة الإسلامية في فلسطين محمد فروانة قال "هذه الوقفة تحمل رسالة واحدة إلى الاحتلال وإلى العالم أن المساس بمقدساتنا واغتيال قياداتنا خط أحمر".

وأكد فروانة بإن اغتيال القادة سيفتح بوابة جنهم أمام الاحتلال، وأن غزة كما الضفة ومدن فلسطين في خط المواجهة، مضيفا "الحاضنة الشعبية تقف متحدةً خلف المقاومة الفلسطينية".

وأشادَ بالعمليات الفدائية التي نفذها الأبطال في الداخل المحتل، مشيراً إلى أن الفعل يبدأ من الحجر بالقدس والسكين والساطور بالضفة والصاروخ من غزة.

وفي كلمة له، قال الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة: "إن الأبطال الذين ردوا على هذا العدو وقدموا النفس رخيصة فداء للأقصى أثبتوا بالفعل قبل القول إن القدس خط أحمر".

وأكد الناطق باسم "حماس"، أن تهديد الاحتلال للقادة لن يثنيهم عن السير في طريق التحرير بل يمدهم ذلك بالعزم والإصرار نحو تحرير فلسطين.

وأوضح حمادة أنه على الاحتلال أن يخبئ التهديد لنفسه لأن ذلك لن يمنع القادة من السير نحو تحرير القدس والمقدسات.













