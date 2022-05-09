الرشق: "الأقصى" خط أحمر ومحاولات الاحتلال تقسيمه ستبوء بالفشل

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، أن محاولة الاحتلال والمستوطنين فرض سيادتهم على المسجد الأقصى وتطبيق ما يسمى التقسيم الزماني هو "خط أحمر"، مبينًا أن الشعب الفلسطيني سيقدم الغالي والنفيس من أجل حمايته.

وقال الرشق خلال لقاء عبر قناة الجزيرة مباشر، اليوم الإثنين: إن" تصريحات رئيس الوزراء الاحتلال حول سيادة الأخير على القدس وعلى والمسجد الأقصى تمثل غطرسة صهيونية ومحاولة للتغطية على الفشل الأمني والاستخباري أمام العمليات البطولية المستمرة".

وعدَّ الرشق أن هذه التصريحات تمثل تعديا صارخا على الشعب الفلسطيني وعلى كل مسلمي العالم وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية على الأقصى والمقدسات.



وأشار إلى أن "رئيس حكومة الاحتلال - نفتالي بينت- يحاول التغطية على ارتباكه وذعر المستوطنين بالظهور بمظهر المتماسك، وأنه صاحب السيطرة والسيادة على القدس".



وأكد أن "الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما استمر احتلاله لأرضنا وعدوانه بحق المسجد الأقصى وبحق شعبنا ومقدساته".

وفي سياق متصل، نبه إلى أن الشابين أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات اللذين نفذا عملية "العاد" كانت الدماء تغلي في عروقهما، ولم يتحملا مشاهد التدنيس والانتهاكات المستمرة في الأقصى وتدنيسه.

وأوضح الرشق أن الاحتلال بكل جيشه وأجهزة استخباراته أمضى 4 أيام قبل أن يتمكن من اعتقال الشابين، مبينًا أن هذا يمثل انتصاراً لهما وللشعب الفلسطيني، وفشلاً أمنياً واستخبارياً للاحتلال.

وقال: إن "شعبنا ينتفض ويواجه ممارسات الاحتلال القمعية وانتهاكاته المتواصلة لحرمة المسجد الأقصى وسماحه للمستوطنين باقتحامه وتدنيسه، مبينًا أن هذه الممارسات لن تجلب له الأمن ولا الهدوء"، مشدداً: "لا سيادة على القدس والمسجد الأقصى إلّا لشعبنا الفلسطيني الذي قدم وما زال يقدم أرواحه ودماءه وكل الأثمان المطلوبة للدفاع عنه".



وعلق على تهديدات الاحتلال للمقاومة ولرجالها ولرئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وقيادات حركة حماس في الداخل والخارج بقوله: "لن تجدي نفعا، ولا تخيفنا، ولا تخيف أصغر شبل فلسطيني، ولن تزيد شعبنا ومقاومتنا إلّا إصراراً على مواصلة الجهاد حتى تحرير أرضنا".

وطالب الرشق الأمة العربية والإسلامية، شعوباً وقادة، بمساندة شعبنا فمسؤولية الدفاع عن الأقصى هي مسؤولية الأمة جمعاء، ملفتاً إلى أن" دولة الاحتلال متهالكة لا تستطيع أن تصمد أمام إرادة الشعب الفلسطيني وشبابه الذين ينفذون العمليات البطولية".

أما عن إدانة رئيس السلطة، محمود عباس لعملية "إلعاد"، قال الرشق: "موقفه لا يمثل الشعب الفلسطيني..عباس يراهن على خيار التسوية مع الاحتلال الذي وصل إلى طريق مسدود".

وأكد الرشق أن شعبنا الفلسطيني يلتف ويلتحم مع المقاومة ويراها السبيل الوحيد للتحرير، ولا يراهن على خيارات التسوية والمفاوضات التي ثبت فشلها، وكانت نتيجتها صفراً كبيراً.

وأوضح أن هتافات الجماهير في كل المدن الفلسطينية وفي ساحات المسجد الأقصى "كلها تلتف حول المقاومة".



واسترسل: " لا نفرق بين حكومات الاحتلال، فكل الحكومات مارست العنف والعدوان ضد شعبنا".

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني يؤمن بأن طريق الصمود والمواجهة والمقاومة الشاملة مع الاحتلال هو السبيل الوحيد للتحرير واسترداد حقوقنا وحماية مقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين