التعليم بغزة تنشر بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف الجديدة

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بيانات المرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية لتدقيق بياناتهم.

ودعت الوزارة، في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني، المتقدمين الذين رُشّحت أسماؤهم للمقابلة الشخصية الدخول إلى صفحاتهم عبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني وتدقيق بياناتهم المدرجة في طلب التوظيف، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأفادت بأن عرض البيانات يبدأ اعتباراً من اليوم 9/5/2022 وحتى تاريخ 30/05/2022، مشيرة إلى أنه في حال وجود أي تعديل أو إضافة، يرجى تسجيل ذلك عبر البوابة على أن تُرفق الأوراق اللازمة يوم المقابلة الشخصية لكل مرشح في لجنة المقابلات.

وبينت أن المقابلات ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي يوم الإثنين 30 مايو الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين