بوتين: تدخلنا في أوكرانيا ضروري لأن الغرب كان يستعد لغزو أراضينا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن التدخل العسكري لبلاده في أوكرانيا كان ضروريا لأن الغرب كان يستعد لغزو أراضي روسيا، مضيفا بمناسبة ذكرى النصر على ألمانيا النازية أن الجيش الروسي والمتطوعين يحاربون في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا "من أجل أمن روسيا ومستقبلها".

وتحدث بوتين -خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الميدان الأحمر بموسكو إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية- فقال إن قرار التدخل في أوكرانيا كان ضروريا وصحيحا، وأضاف "المواجهة مع النازيين الجدد كانت أمرا لا بد منه".

وتقصد موسكو بالنازيين الجدد القيادة السياسية والعسكرية الحاكمة في أوكرانيا.

وجاء في خطاب بوتين أن حلف الناتو كان يثير تهديدات على الحدود الروسية، وأن الغرب "لم يرد الإنصات إلى روسيا وكانت لديه خطط أخرى" وذلك في إشارة إلى الضمانات الأمنية التي طلبت موسكو من الدول الغربية قبل أن تشن الحرب على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

ووصف بوتين دونباس الأوكرانية بأنها الأراضي التاريخية لروسيا، وهي المنطقة التي تركز القوات الروسية عملياتها فيها من أجل هزيمة القوات الأوكرانية، وتقاتل إلى جانب القوات الروسية قوات الانفصاليين الموالين لها والذين أعلنوا منذ العام 2014 جمهوريتين انفصاليتين عن أوكرانيا، وذلك بإقليمي دونيتسك ولوغانسك.

وأوردت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين قوله إنه جرى إلغاء الاحتفالات الجوية العسكرية في عيد النصر بسبب أحوال الطقس.

المصدر / وكالات