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"المكافحة" تضبط 700 فرش حشيش و120 ألف حبة مخدرة برفح

09 مايو 2022 . الساعة 12:51 بتوقيت القدس
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إدارة مكافحة المخدرات تضبط 700 فرش حشيش و120 ألف حبة مخدرة

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، الإثنين، ضبط كمية كبيرة من الحشيش والحبوب والمواد المخدرة، في مهمة نوعية مُركبة استمرت عدة ساعات بمحافظة رفح جنوب القطاع.

وقالت "المكافحة"، في تصريح صحفي، إنه واستمراراً لجهودها المكثفة في تفكيك بؤر المخدرات وضبط كبار التجار والمروجين، تم ضبط كمية كبيرة من الحشيش والحبوب والمواد المخدرة، في مهمة تفتيشية فجر الإثنين شرقي محافظة رفح.

وأوضحت أن الكمية المضبوطة شملت 700 فرش حشيش، و120 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، بالإضافة إلى 6 كيلوجرامات من مادة "الماريجوانا".

ولفتت إلى أنه بناء على معلومات وردت إليها، تم إجراء عمليات بحث وتحرّ لعدة ساعات من فجر الإثنين، إلى أن تم ضبط الكمية المذكورة مخبأة داخل أرض زراعية شرقي رفح.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من التجار والمروجين وبحوزتهم المواد المخدرة، فيما تواصل العمل من أجل إلقاء القبض على اثنين آخرين مشتركان في القضية.

وبيّنت شرطة المكافحة أنه تمت إحالة جميع المضبوطات والموقوفين وملف القضية إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وشدّدت على أنها ماضية في محاربة هذه الآفة الخطيرة بكل ما أوتيت من قوة، وملاحقة تجار ومروجي المخدرات؛ من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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