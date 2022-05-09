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محكمة إسرائيلية تبحث غدًا قضية التماس الأسير "البرغوثي"

09 مايو 2022 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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الأسير نائل البرغوثي

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن جلسة محاكمة إسرائيلية، ستُعقد للأسير نائل البرغوثي، والمعتقل منذ ما يزيد عن (42) عامًا، غدا الثلاثاء.

وقال النادي، في بيان، اليوم الاثنين، إن "الجلسة لإعطاء قرار على الالتماس، الذي قدمه محامي البرغوثي، قبل خمس سنوات للإفراج عنه، ورفضًا لإعادة حكمه السّابق، حيث جرى إرجاء الجلسة عدة مرات على مدار السنوات الماضية".

والأسير البرغوثي (64 عامًا)، من بلدة كوبر، قرب رام الله، اعتقلته قوات الاحتلال لأول مرة عام 1978، وحكم عليه بالسّجن المؤبّد و18 عاما، وأفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وعاش الحرّيّة لـمدة (32) شهراً فقط.

وأعاد الاحتلال اعتقال البرغوثي في حزيران/يونيو عام 2014، وحكم عليه بالسّجن لمدة (30) شهراً في 10 أيار/مايو 2015، وبعد انتهائها أعاد له حكمه السّابق، بذريعة وجود ملف سرّيّ".

ولفت نادي الأسير إلى أنّ "سلطات الاحتلال تواصل اعتقال (49) محرّرًا من صفقة وفاء الأحرار، أُعيد اعتقالهم في عام 2014، وأعادت لهم أحكامهم السابقة، وبقي (18) أسيراً ينتظرون كما الأسير البرغوثي، النّظر في التماساتهم المقدّمة منذ سنوات ضد إعادة أحكامهم السابقة، والمطالبة بالإفراج عنهم".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4450، بينهم نحو 530 معتقلا إداريا، وفق منظمات مختصة بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#محكمة إسرائيلية #التماس #نائل البرغوثي

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