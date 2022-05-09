الاحتلال يُسجل 2594 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، عن تسجيل 2594 إصابة جديدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لوحظ التراجع في الفحوصات الموجبة، وذلك في مؤشر لاستمرار الانخفاض بالإصابات والعدوى.

وأفادت وزارة الاحتلال في بيانها اليومي، بأنه منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا، سجلت 424 إصابة جديدة، وبذلك بلغت الإصابات النشطة 17229 إصابة نشطة، بينما الحالات التي بحاجة لحجر صحي بلغت 22042.

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في الداخل المحتل في آذار/مارس 2020، بلغت حوالي 4094395 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي للوفيات بلغ 10741 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الاحتلال بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة، إجراء فحوصات كورونا، حيث، تم، أمس الأحد، أخذ 77478 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 4.08% منها موجبة.

وفي ظل استمرار الانخفاض في نتائج الفحوصات الموجبة، يلاحظ التراجع في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات الداخل 416 مصابا، منهم 130 مصابا بحالة خطيرة، و65 مصابة بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 55 مصاباً بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتلقى حتى اليوم 804076 شخصا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا، بعد أن تلقى 4489411 شخصا الجرعة الثالثة، علما أن 6136956 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، بينما 6707447 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

إلى ذلك، يواصل المعدل الأسبوعي للإصابات والوفيات بالتراجع، حيث شخصت خلال الأسبوع الماضي 14617 إصابة بانخفاض بنسبة 24.9%، كما شخصت 66 حالة خطيرة بانخفاض بنسبة 42.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما سجلت 4 وفيات بانخفاض بنسبة 80%.

المصدر / فلسطين أون لاين