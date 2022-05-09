"الكنيست" يجتمع مع استعدادات "المعارضة" لإسقاط حكومة "بينيت"

تنطلق اليوم الإثنين، الدورة الصيفية لـ"الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي بعد عطلة دامت شهرين، في ظل استعداد قوى "المعارضة" لإجراء تصويت بحجب الثقة عن "الائتلاف الحكومي" الذي يتزعمه "بينيت".

وأفادت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" العبرية، بأن الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي تنطلق اليوم وسط أجواء متوترة يعيشها "الائتلاف الحكومي" بعد أن فقد الأغلبية جراء الاستقالات والانشقاقات، فيما تبحث "المعارضة" عن مشروع قانون لإسقاط "الائتلاف".

وتفاقمت الأزمة السياسية في "الائتلاف الحكومي" بسبب تجميد حزب "القائمة العربية" الموحدة عضويته في الائتلاف بسبب الاضطرابات في الحرم القدسي، وفي حالة سحب القائمة مقاعدها، فستكون الحكومة أقلية واضحة.

وإجراء تصويت بحجب الثقة، هي خطوة "رمزية" إلى حد كبير، ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير يتجاوز "إبطاء العملية التشريعية للائتلاف وربما إحراج الحكومة"، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".

وعقد رؤساء أحزاب المعارضة، أمس الأحد، اجتماعا في مقر حزب الليكود في (تل أبيب)، ووافقوا على مواصلة الإطاحة بحكومة بينيت، معتبرين إياها بأنها فقدت أغلبيتها في "الكنيست" وهي غير شرعية.

وفي السياق، اجتمع مساء أمس بينيت مع رؤساء كتل "الائتلاف الحكومي"، مؤكدا أن "الانتخابات في هذه المرحلة ستؤدي إلى حالة من الفوضى".

المصدر / فلسطين أون لاين