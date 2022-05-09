تشييع جثماني الشهيدين اغبارية في أم الفحم وسط هتافات للأقصى

شيع أهالي مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل، فجر اليوم الاثنين، جثماني الشهيدين إبراهيم وأيمن اغبارية منفذا عملية الخضيرة الفدائية.

وسلمت سلطات الاحتلال جثماني الشهيدين في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وفرضت شروطاً على عائلة الشهيد في مراسم التشييع، لكن أهالي أم الفحم تحدوا الاحتلال بالمشاركة في التشييع وترديد التكبيرات وهتافات الفداء للمسجد الأقصى.

وهتف المشيّعون:" بالروح بالدم نفديك يا شهيد" و" في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء وليعد للدين مجده ولترق منهم دماء".

وانطلقت الجنازة من مشفى النور الطبي في مدينة أم الفحم، باتجاه مقبرة حي الجبارين في المدينة.

وكان إبراهيم وأيمن إغبارية نفذا عملية فدائية في مدينة الخضيرة، يوم 27 مارس الماضي وقتل فيها جنديين للاحتلال الإسرائيلي وأصيب 10 جنود ومستوطنين.

وتشهد أنحاء فلسطين في الداخل المحتل تصاعدا في عمليات المقاومة، تشمل إطلاق الرصاص ورشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، ردًّا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة وعمليات التهويد والهدم والملاحقة للفلسطينيين.

وتعد الخضيرة مسرحاً للكثير من العمليات الفدائية التي أوجعت الاحتلال، وتسببت بخسائر كبيرة في صفوفه.

المصدر / فلسطين أون لاين