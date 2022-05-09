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أتلتيكو مدريد يحسم الدربي الإسباني ويقترب من دوري الأبطال

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أتلتيكو مدريد يحسم الدربي الإسباني ويقترب من دوري الأبطال

09 مايو 2022 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
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حسم أتلتيكو مدريد الدربي أمام جاره ريال مدريد المتوج باللقب عندما تغلّب عليه 1-صفر الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه إلى مهاجمه الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وعزز أتلتيكو مدريد، بطل الموسم الماضي، موقعه في المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة برصيد 64 نقطة بفارق ست نقاط أمام ريال بيتيس الخامس، وبات بحاجة الى الفوز على مضيفه إلتشي الأربعاء في المرحلة السادسة والثلاثين لضمان تواجده بين كبار القارة العجوز الموسم المقبل.

في المقابل، مني ريال مدريد، المتوج باللقب الـ35 في تاريخه قبل 4 مراحل من النهاية، بخسارته الرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 81 نقطة.

واستغل أتلتيكو مدريد جيداً قرار مدرب جاره الايطالي كارلو أنشيلوتي الدفع بتشكيلته رديفة مدعمة بالثلاثي الأساسي الالماني طوني كروس والبرازيليين كازيميرو وإيدر ميليتاو، لاقتناص ثلاث نقاط ثمينة ووضع حد لخسارته مباريات الدربي الـ11 الأخيرة في الليغا (5 هزائم و6 تعادلات).

وهو الفوز الأول لأتلتيكو مدريد على جاره في الدوري منذ أن هزمه على ملعب سانتياغو برنابيو 1-صفر في 27 شباط/فبراير 2016.

كذلك هو الفوز الـ54 لأتلتيكو في الدربي الـ211 بين الفريقين في مختلف المسابقات مقابل 106 هزائم و51 تعادلا، والـ40 في 170 دربي في الليغا مقابل 90 خسارة و40 تعادلا.

المصدر / وكالات
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#أتلتيكو مدريد

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